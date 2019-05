Leffingeleuren strikt absolute smaakmakers: And You Will Know Us By The Trail Of Dead en Marissa Nadler Timmy Van Assche

29 mei 2019

17u13 0 Middelkerke Nazomerfestival Leffingeleuren voegt vijf namen toe aan haar affiche. Daarbij zitten ook absolute smaakmakers And You Will Know Us By The Trail Of Dead en Marissa Nadler, die alle twee op zaterdag op de planken staan.

Het aantal namen op Leffingeleuren is opgekrikt naar negentien. De Texaanse experimentele indierockband Trail Of Dead heeft in de eerste plaats een verschroeiende livereputatie. Hun derde plaat ‘Source Tags & Codes’ betekende hun wereldwijde doorbraak in 2002. De status werd nooit echt commercieel verzilverd, maar de band blijft ononderbroken actief, met intussen negen albums. Hun vorige tour stond in het teken van de twintigste verjaardag van hun album ‘Madonna’. Marissa Nadler, de folkzangeres uit Boston, bouwt sinds 2004 aan een prachtige carrière die haar al acht solo albums en een resem samenwerkingen opleverde, met mooi volk als John Cale, Mercury Rev en Angel Olson. De stijlvolle Nadler, die zingt met een sublieme mezzo-sopraan, is de gedroomde artieste om dit jaar het duyster.Live podium af te sluiten. Mystic Braves uit Californië neemt de bezoekers mee naar de psychedelische sixties, in het spoor van onder andere The Allah-Las. De band tourt vooral in de Verenigde Staten, wat hun passage in Leffinge erg speciaal maakt. Pile komt ook uit Bosten en brengt nineties aandoende, luide gitaren in de geest van Jesus Lizard, Modest Mouse en Girls Against Boys. Lust For Youth tapt uit een heel ander vaatje. Dit Deens duo zoekt inspiratie in de synthpop van Pet Shop Boys en Depeche Mode. Samen met Pile treden ze vrijdag op.

De verkoop van de ‘early bird’-weekendtickets loopt intussen goed en sluit af op 15 juni, tenzij eerder uitverkocht. Dag- en weekendtickets zijn te verkrijgen vanaf 15 juni. Alle info op www.leffingeleurenfestival.be.