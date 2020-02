Leerlingen Sint-Lutgardis planten maar liefst 1.400 bomen in Oostendse stadsrandbos Timmy Van Assche

25 februari 2020

08u01 0 Middelkerke Het stadsrandbos van Oostende is niet alleen zaak van de grootste stad aan onze kust. Ook het naburige Westende draagt haar steentje - of beter, boompje - bij aan het project.

Alle leerlingen van de Westendse Sint-Lutgardisschool, van de peuterklas tot en met zesde leerjaar, trokken naar Oostende om daar boompjes te planten in het stadsrandbos langs de Grintweg. Aanvankelijk was het de bedoeling om zo’n 300 jonge scheuten in de grond te steken. “Maar aangezien de kinderen zo enthousiast en gemotiveerd waren, bleven ze doorgaan tot ze 1.400 bomen hadden geplant. Wat een prestatie!”, is de school fier. “De kinderen, leerkrachten en helpende ouders vonden dit een unieke uitstap. Deze uitstap staat in het teken van ons project ‘Oceanen voor morgen’, waar ze al het hele schooljaar rond werken. Na de vakantie werken ze specifiek rond hun project. Wat is bio-energie? Wat gebeurt er met ons afval? Hoe kunnen we zorgen voor het klimaat? Waarom zijn bossen broodnodig?” Deze boomplantactie was dan ook de aftrap van een groter project.