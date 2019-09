Leerlingen gemeenteschool De Duinpieper mogen aerobics leren Leen Belpaeme

20 september 2019

16u15 0 Middelkerke De leerlingen van 1.079 basisscholen mochten woensdag in de tenue van hun sportclub naar school. Dat deden ze als trotse ambassadeurs van de clubs waartoe ze behoren.

Vooral in de basisscholen, waarvan 1 op de 4 deelnam, is dat een succes. Ze ondersteunden de actie niet alleen, ze organiseerden zelf ook heel wat originele en sportieve initiatieven om van deze dag een onvergetelijke sportieve dag voor hun leerlingen te maken. Alle scholen die zich registreerden voor 6 september, maakten kans op een optreden van de Ketnetband (basisonderwijs), van Baba Yega (secundair onderwijs) of op een van de 3 geluidsinstallaties en aerobicssessies op school. Deze prijzen worden verdeeld over de 5 provincies.

Voor West-Vlaanderen ging De Duinpieper aan de haal met de geluidsinstallaties met aerobicssessies. De leerlingen mochten dan ook op woensdag 18 september een halfuurtje aerobics volgen onder de stralende zon.