Krijgt Middelkerke eigen naaktstrand? Burgemeester Dedecker: “Eerst overleg met onze inwoners” Timmy Van Assche

18 september 2020

14u08 0 Middelkerke Komt er - na Bredene - straks ook een naaktstrand in Middelkerke? De kans bestaat, al wil burgemeester Jean-Marie Dedecker niet te hard van stapel lopen. “Ik wil alleszins onze inwoners inspraak geven.”

Het naaktstrand van Bredene bestaat ongeveer 20 jaar en heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Voor wie in z’n blootje languit van zon, zee en strand wil genieten, is het tot op vandaag de enige optie langs onze kust. De Belgische Federatie van het Naturisme is dan ook vragende partij voor een tweede nudistenstrand. Het oog is daarbij gevallen op Lombardsijde, deelgemeente van Middelkerke. “Er is geen zeedijk, er staan geen appartementen en het grenst niet aan natuurgebied. Je komt er niet zomaar”, motiveren de voorstanders. Nieuw zijn de plannen niet: het idee om naar de kustgemeente af te zakken, werd zowat tien tot vijftien jaar geleden al eens gelanceerd zonder gevolg.

Hondenstrand

Burgemeester Jean-Marie Dedecker is het voorstel genegen, maar hapt niet zomaar toe. “Uiteraard ben ik geïnteresseerd in een naturistenstrand, maar hier moet wel goed over nagedacht worden. We zijn volop bezig met de evaluatie van onze zomermaanden en de focus ligt nu op ons belangrijk casinoproject. Het stuk strand waarvan sprake ligt ook bij ons bewaakt hondenstrand. Die badzone, een primeur in België, was dusdanig succesvol dat we ze zullen moeten opschuiven, vermoedelijk naar Westende. Daar zijn meer parkeerplaatsen en andere faciliteiten ter beschikking. Ik wil de komst van een naaktstrand ook aftoetsen met onze inwoners en hen inspraak geven.”