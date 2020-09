Korpschef van Middelkerke frontaal aangereden op weg naar politiekantoor, tegenpartij blaast positief Bart Boterman Timmy Van Assche

18 september 2020

14u51 18 Middelkerke De korpschef van politiezone Middelkerke, Frank Delva (60), is donderdagmorgen aangereden op weg naar het werk. Een bestuurder botste frontaal op zijn dienstvoertuig ter hoogte van het kruispunt van de Spermaliestraat en de Fleriskotstraat. De tegenpartij, die een positieve ademtest aflegde, en de korpschef werden naar het ziekenhuis overgebracht.

De anonieme Volvo van Frank Delva kwam na de klap tot stilstand op de stoep en is zwaar beschadigd. De korpschef was stevig door elkaar geschud en groggy door het incident. “Ik moest tot ‘s avonds in het ziekenhuis blijven ter observatie. Aangezien ik betrokken partij ben, kan ik geen verklaringen afleggen over het ongeval zelf”, reageert Frank Delva.

Volgens bronnen zou de aanrijder van de korpschef meteen na het ongeval hebben gevraagd om geen politie te bellen, niet wetende dat het om de korpschef ging

De politie van Oostende deed de vaststellingen ter plaatse om de onpartijdigheid te bewaren. Daar wordt bevestigd dat de tegenpartij een positieve ademtest aflegde, nadat hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Het rijbewijs van de bestuurder werd voor 6 uur ingetrokken. Volgens bronnen zou de aanrijder van de korpschef meteen na het ongeval hebben gevraagd om geen politie te bellen, niet wetende dat het om de korpschef ging. Die uitspraak kon de korpschef noch bevestigen noch ontkennen.