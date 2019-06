Koppel samen voor politierechter… en voor 79ste (!) keer veroordeeld Jelle Houwen

24 juni 2019

13u21 0 Middelkerke Opmerkelijke feiten in de politierechtbank van Veurne. Een man en zijn vrouw uit Middelkerke moesten samen verschijnen, maar elk in een apart dossier. Ze liepen samen al hun 79ste veroordeling op.

J.V. neemt met 44 veroordelingen het merendeel voor zijn rekening. Op 18 december 2017 werd hij veroordeeld tot een rijverbod en moest hij zijn rijbewijs binnenbrengen, wat hij uiteindelijk deed… eind oktober 2018. “En dan? Ik heb daar geen problemen mee. Laat me gewoon gerust”, was zijn enige verklaring. Hij kreeg een jaar rijverbod en 1.600 euro boete. Zijn vrouw N.D. liep dan weer haar 35ste veroordeling op omdat ze tijdens haar rijverbod doodleuk ging toeren met de wagen van haar dochter. Zij kreeg een jaar cel, 4.000 euro boete waarvan de helft met uitstel, en een jaar rijverbod. “Het houdt maar niet op met hen. Ik denk dat ze hier wellicht hun jubileum mogen komen vieren”, merkte de politierechter op.