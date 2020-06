Koppel belandt met wagen in diepe sloot naast E40 Bart Boterman

19 juni 2020

16u23 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Middelkerke Langs de E40 in Middelkerke is vrijdagnamiddag een auto in een diepe sloot terechtgekomen. De inzittenden, een koppel, bleven als bij wonder ongedeerd. Het incident veroorzaakte een aanzienlijke file richting Calais.

Het ongeval gebeurde rond 15.20 uur op de E40 ter hoogte van deelgemeente Slijpe, nabij de Tempelhofstraat. Een Franstalig koppel reed in de richting van Calais en hun wagen raakte om onbekende reden van de rijbaan af. De auto belandde in een diepe sloot en getuigen belden de hulpdiensten. Omdat het water tot een meter hoog staat in de sloot, werden voor de zekerheid duikers van de brandweer opgeroepen. Ook de mugheli was onderweg en zou landen op de snelweg.

Bij aankomst van de hulpdiensten had het koppel zichzelf al in veiligheid gebracht. Volgens de brandweer bleef het koppel ongedeerd, maar liepen man en vrouw wel een nat pak op, omdat ze door de gracht hadden moeten kruipen. Ze werden toch nog ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De duikers keerden snel weer richting de kazerne. De mugheli landde niet en maakte rechtsomkeer.

Verkeershinder

Door het ongeval ontstond meteen een file die snel groeide snel verder tot in Gistel. Het verkeer moest immers over één rijstrook voorbij de plaats van het ongeval. Rond 16.20 uur loste de file zich op.