Kindje van amper twee weken oud gereanimeerd op strand Bart Boterman

24 augustus 2019

16u27 0 Middelkerke Op het strand van Westende is vrijdagmiddag een kindje van amper twee weken oud gered van de dood. Het kindje stopte met ademen en de vader rende in paniek naar de strandredders. Het kindje werd ter plaatse gereanimeerd en met de MUG-helikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident gebeurde vrijdag rond 14.30 uur ter hoogte van de Arendlaan in Westende-Bad. De hoofdredder van Middelkerke laat de communicatie over aan burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). “De papa liep met het kindje in de armen langs de waterlijn toen het plots stopte met ademen. De concrete oorzaak is niet bekend. De vader rende meteen naar de strandredders met zijn kindje. Er is meteen een beademing en reanimatie uitgevoerd, waarop het kindje opnieuw begon te ademen en huilen. Daarna is ook de mama erbij gekomen”, aldus de burgemeester. Het ging om toeristen uit het Waals-Brabantse Bevekom.

De MUG-helikopter was intussen geland op het strand. Dat zorgde meteen voor heel wat kijklustigen. “De artsen van de MUG hebben het kindje nog pijnprikkels gegeven om het vervolgens naar het ziekenhuis over te vliegen. De mama en papa zijn meteen naar het ziekenhuis vertrokken”, aldus Dedecker. Intussen zou het kindje aan de beterhand zijn, maar is verdere observatie nog nodig.