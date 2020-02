Kindercarnaval trekt door Westendse straten Timmy Van Assche

14 februari 2020

16u32 0 Middelkerke De leerlingen van de Vrije Basisschool Sint-Lutgardis trokken vrijdagmiddag door de straten van Westende. Alle 135 kinderen én de onderwijzers liepen er puik verkleed bij.

“Ons evenement vindt om de twee jaar plaats”, vertelt directeur Kristof Devos. “Alle leerlingen - van het eerste kleuter tot en met het zesde leerjaar - trokken hun beste plunje aan.” Prinses, soldaat of superheld, voetballer, verpleger of dier: de kostuums en schmink gaven de stoet een mooie uitstraling. Zelfs een ‘billenkar’ of gocart mocht niet ontbreken. Ook buurtbewoners werden uitgenodigd om mee te stappen of het spektakel te aanschouwen. “De school van Westende houdt zo een mooie traditie in ere en brengt leven in de winterse brouwerij van onze deelgemeente”, voegt schepen van Onderwijs Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker).