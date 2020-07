Kind (3) aangereden door kusttram bij oversteken van zebrapad Bart Boterman

13 juli 2020

12u15 8 Middelkerke In Westende-Bad is maandagmorgen rond 9 uur een meisje van 3 jaar aangereden door de kusttram. Dat bevestigt de lokale politie. Het kind zou niet in levensgevaar verkeren.

Het ongeval gebeurde aan een zebrapad bij het binnenrijden van Westende-Bad vanuit Middelkerke, in de Henri Jasparlaan. Volgens Sonja Loos van De Lijn ging de tramchauffeur vol in de remmen toen het kind plots tevoorschijn kwam van achter een vuilniskar en het zebrapad over liep. Ze rende voor haar familie uit. “Ondanks dat onze chauffeur de remmen volledig indrukte, werd het kind alsnog aangereden. Gelukkig is het kind niet onder de tram terecht gekomen. Dat was nóg dramatischer afgelopen”, aldus Sonja Loos.

Het kind zou gewond zijn geraakt aan de benen en het hoofd. Volgens de lokale politie Middelkerke spreken de eerste berichten vanuit het ziekenhuis niet over levensgevaar. De omstandigheden van het ongeval worden volop onderzocht en slachtofferhulp staat de familie bij. Het zou om Franstalige toeristen gaan. Het tramverkeer ondervond al bij al beperkte hinder, al diende de chauffeur wel vervangen te worden. De man was erg aangedaan door het ongeval.