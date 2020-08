Kies uw kustgemeente: in Westende-Bad is nog (veel) plaats Frank Eeckhout

08 augustus 2020

Dat het belangrijk is om de kustbarometer goed in de gaten te houden, bewijzen deze beelden. Er is wel degelijk nog plaats aan zee, kon onze journalist Frank Eeckhout in Westende-Bad vaststellen. Om 12.15 uur uur was het gezellig druk op de bewaakte stranden van de deelgemeente van Middelkerke). “De zonnekloppers respecteren de social distancing en veel van hen zoeken verkoeling in het water. Het strand ligt zeker nog niet vol. De mondmaskerplicht op de dijk wordt, op hier en daar een enkeling, strikt nageleefd”, stelt onze journalist.