Kapsalon Nymf heeft nieuwe uitbater met Maya Vanbesien Timmy Van Assche

29 augustus 2019

23u40 1 Middelkerke Maya Vanbesien (36) is de nieuwe zaakvoerster van het bekende kapsalon Nymf in de Leopoldlaan 100-102. Na zelf achttien jaar te hebben gewerkt in de zaak, heeft ze deze nu dus overgenomen.

Kapsalon Nymf was jarenlang in handen van Conny Vanhaeren. Nu heeft ze de zaak overgelaten aan Maya, die zelf al achttien jaar in het salon actief is. “Kapsalon Nymf is een bekende naam in Middelkerke. Ik was al blij dat ik kon zeggen hier al een hele poos aan de slag te zijn, maar ik ben nu extra fier de zaak te mogen ‘runnen’”, vertelt Maya, afkomstig uit Oudenburg en woonachtig in Diksmuide. “Samen met Amber Lowie en Sien Dujardin staan we klaar om onze klanten er piekfijn te laten uitzien of een complete metamorfose te geven.” Nymf is er zowel voor dames, heren en kinderen. De zaak is gespecialiseerd in kleur, snit en brushing. Kapsalon Nymf is op zondag, maandag en woensdagmiddag gesloten. Alle info: 059/30.45.27 en op Facebook.