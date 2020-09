Jury koos unaniem voor casino-ontwerp van Nautilus: “Meerdere redenen waarom het er met kop en schouders bovenuit stak” Leen Belpaeme

25 september 2020

18u07 0 Middelkerke De jury van 16 experten koos unaniem voor het De jury van 16 experten koos unaniem voor het winnende ontwerp voor het nieuwe casinogebouw in Middelkerke. “Er zijn verscheidene factoren die maken dat dit voorstel er met kop en schouders bovenuit stak”, zeggen Georges Allaert en Raf Desaeger, beiden emeritus-hoogleraar.

De jury gaf het project van Nautilus een score van 87,1 op 100. Het ontwerp kreeg unaniem de meeste stemmen. Dat is volgens de voorzitters geen toeval. “Dit project is het meeste verweven met het landschap dat typisch voor Middelkerke met de duinen, het strand en het plein. Ook de mobiliteit speelde een rol. Je mag dergelijk iconisch project niet laten ontsieren door blik op het plein. De circulatie ondergronds is heel erg functioneel, maar daarnaast is de ondergrondse parkeergarage ook een uniek ontwerp. Daardoor is de beleving overal doorgetrokken. Het hotelgebouw zal bovendien geen omliggende gebouwen hinderen.”

Goedkoopst

Ook de openbare ruimte wordt op een originele manier aangepakt. “Ze tillen het landschap op en doorbreken zo de horizontaliteit. Alle functies zitten eronder. Door deze ingreep vergroten ze bovendien de openbare ruimte van 16.000 naar 24.000 vierkante meter. De voetafdruk van het gebouw is daarbij heel klein.” Bovendien is dit met 41 miljoen euro ook het goedkoopste project. “De prijs was voor ons geen reden op zich, maar als je ziet welk project ze kunnen afleveren en dat ze tegelijkertijd toch een stuk onder de andere voorstellen zitten, dan is het ook een bepalende factor.”