Jurgen Vergauwe wordt waarnemend algemeen directeur Timmy Van Assche

11 september 2019

16u35 1 Middelkerke Middelkerke maakt werk van een nieuwe algemeen directeur. Na het vertrek van Pierre Ryckewaert eind april werd de functie tijdelijk ingevuld door Pascal Van Looy. Nu wordt Jurgen Vergauwe als waarnemend algemeen directeur aangeduid.

Pascal Van Looy wordt binnen het gemeentehuis geroemd voor zijn kennis en inzicht, maar vulde op eigen verzoek de functie van algemeen directeur slechts tijdelijk in. Omdat het gemeentebestuur op zoek gaat naar een nieuwe algemeen directeur, komt de aanstelling op de agenda van de gemeenteraad te staan. “Om de continuïteit van dit ambt te garanderen, wordt aan de raadsleden gevraagd om die vacature via bevordering in te vullen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. En zo wordt Jurgen Vergauwe (29) naar voor geschoven als nieuwe waarnemend algemeen directeur. Vergauwe behaalde een master in zowel overheidsmanagement als bedrijfseconomie - fiscaliteit. Hij was vijf jaar lang fractiemedewerker bij CD&V en actief als fiscalist bij Deloitte. Begin deze legislatuur werd hij door Dedecker aan boord genomen als kabinetschef. Of hij definitief algemeen directeur wordt, moet nog blijken en hangt af van andere kandidaturen binnen de gemeentelijke organisatie. De algemeen directeur vervult samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteontvanger en politiecommissaris een sleutelrol in het lokale beleid.