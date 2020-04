Jurgen Vergauwe officieel aangesteld als nieuwe algemeen directeur van de gemeente Timmy Van Assche

20 april 2020

17u25 0 Middelkerke Jurgen Vergauwe is nu ook officieel de nieuwe algemeen directeur van de gemeente. Hij volgt Pascal Van Looy op, die de functie tijdelijk invulde na het vertrek van Pierre Ryckewaert.

Vergauwe groeide op in Lombardsijde en woont momenteel in Slijpe. Hij mag zich master overheidsmanagement en –beleid noemen en is ook master in de bedrijfseconomie. Hij verdiende zijn strepen in het openbare ambt met kabinetswerk voor een meerderheidsfractie en de burgemeester, en werkte een tijdje als bedrijfsconsulent. Jurgen was al zowat een half jaar waarnemend algemeen directeur. Hij slaagde met vlag en wimpel voor zijn selectieproeven. Het waren meteen pittige tijden voor Vergauwe.

“Het coronavirus bracht al vanaf de eerste werkdag uitdagingen met zich mee waarvoor geen draaiboek klaar lag. Het virus heeft de werking van het lokaal bestuur in één week tijd volledig op z’n kop gezet. Voor onze administratief medewerkers is thuiswerk de norm geworden en voor heel wat logistieke medewerkers, zoals zwembadredders en zaalwachters, hebben we een passend takenpakket gezocht in andere afdelingen”, licht Jurgen Vergauwe toe. “Telewerk, flexibiliteit en keuzevrijheid in het tijdstip van de prestaties zijn arbeidsvoorwaarden die tot voor kort in een prille fase aanwezig waren in onze werkcultuur. De coronamaatregelen hebben ons verplicht om met vertrouwen in onze medewerkers het gekende tewerkstellingskader tijdelijk los te laten. In de meeste gevallen slagen zij erin om op een verantwoorde manier met die toegenomen vrijheid om te gaan en een nieuwe balans te vinden tussen werk en privé. Een positieve evolutie in barre tijden, die volgens mij een aantal blijvende gevolgen zal hebben voor de werking van het lokaal bestuur en de verdere digitalisering van onze diensten.”

De algemeen directeur vervult samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteontvanger en politiecommissaris een sleutelrol in het lokale beleid.

