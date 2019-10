Jeugdraad verdeelt meetlatjes aan alle lagereschoolkinderen van Middelkerke Timmy Van Assche

17 oktober 2019

09u01 0 Middelkerke Op de dag van de jeugdvereniging, op vrijdag 18 oktober, geeft de jeugdraad van Middelkerke meetlatjes aan alle leerlingen van de lagere scholen. Op die latjes staan alle Middelkerkse jeugdverenigingen vermeld. Met deze actie wil de jeugdraad de werking van de jeugdverenigingen van Middelkerke nog beter bekend maken bij de lagere schoolkinderen.

Covoorzitters Abby Sinnaeve en Jens D’hondt zijn blij met de werking van de jeugdraad en zien elke vergadering een mooie opkomst. “Wij vinden het belangrijk om als jeugdraad een signaalorgaan en een aanspreekpunt te zijn. Zowel om de jeugdverenigingen als ongeorganiseerde jeugd uit Middelkerke samen te brengen en te ondersteunen met wat ze bezig zijn”, zegt Abby. “We willen ook een laagdrempelige spreekbuis zijn voor verenigingen en jongeren naar de politiek”, sluit Dieter Demeyere, secretaris van de jeugdraad, zich aan.

“We hebben sterke jeugdverenigingen en -bewegingen in heel Middelkerke, maar we willen die toch nog eens aan de man brengen bij de kinderen die hier wonen. De latjes zijn een leuke manier om de jeugdbewegingen aan de kinderen te presenteren”, zegt Jens D’hondt. Op de latjes staan alle Middelkerkse jeugdverenigingen: jeugdhuis de Paravang, Dyade, KLJ Leffinge, Chiro Westende en Chiro Leffinge en De Caravanne uit Lombardsijde.

Schepen van jeugd, Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker), juicht het initiatief toe: “Het blijft belangrijk dat er een goede communicatie is tussen de jeugd en het beleid: jongeren moeten gehoord worden naar hun ideeën en toekomstvisie. Zo kunnen we samenwerken. Daarvoor is er niet alleen de jeugdraad, maar ook de kinderen van de kindergemeenteraad. Als schepen staat mijn deur altijd open om samen met jongeren oplossingen of voorstellen uit te werken”