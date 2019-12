Jean-Marie Dedecker van plan om snelwegparking langs E40 in Mannekensvere te sluiten. “Situatie met transmigranten onhoudbaar” Bart Boterman

12 december 2019

17u55 14 Middelkerke Middelkerks burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) is van plan de snelwegparking langs de E40 in Mannekensvere richting Frankrijk te sluiten. “De situatie met transmigranten is compleet onhoudbaar geworden. Ik ben het echt kotsbeu”, foetert hij. “Ofwel moet de snelwegparking volledig dicht, ofwel kan enkel het tankstation open blijven zonder parkeermogelijkheid voor vrachtwagens.”

Elke nacht worden transmigranten gesignaleerd op en rond de snelwegparking in Mannekensvere, zo bevestigt de wegpolitie alsook de lokale politie Middelkerke. Ook woensdagnacht was het erg woelig. Verschillende automobilisten maakten melding van transmigranten die snelweg overstaken. Een buurtbewoner meldde kort daarna dat hij een tiental vluchtelingen in een vrachtwagen zag kruipen op de snelwegparking. Toen de politiepatrouilles aankwamen, stond echter geen enkele vrachtwagen meer op de parking. Enkele uren later werden in Diksmuide wel twee transmigranten ontdekt in een koelwagen. Ze waren in Mannekensvere aan boord geklauterd maar eindigden in het industriepark in Diksmuide in plaats van Calais of Engeland.

Criminaliteit

De aanwezigheid van de snelwegparking in Mannekensvere wakkert volgens Dedecker ook de criminaliteit in Middelkerke en Westende aan. “In het begin van de week pakte de politie nog vijf illegalen op bij inbraken in villa’s rond de Parklaan in Westende, eigendom van tweede verblijvers of mensen die op reis zijn. Twee van de inbrekers bleken minderjarig en werden vrijgelaten. Woensdagnacht werden diezelfde minderjarigen opnieuw betrapt en opgepakt in dezelfde woningen. En zo gaat het elke dag weer verder", zegt Dedecker. Het Brugse parket bevestigt de arrestatie van drie personen onder wie minstens twee minderjarigen.

Aanzuigeffect

“De snelwegparking heeft een enorm aanzuigeffect. Het gaat om georganiseerde mensensmokkel, maar we kunnen er niets aan doen. Mijn politiemensen zuchten elke dag opnieuw als ze iemand moeten oppakken die al 23 keer een papier kreeg met het bevel om het land te verlaten. Het is als water naar de zee brengen, met dank aan onze wetgeving”, gaat Dedecker verder. Recent zijn nog de bewakingscamera’s rechtstreeks aangesloten op de meldkamers van de federale politie. Donderdag is ook een houten barak waar vuilnisbakken staan afgebroken omdat transmigranten die gebruiken om een brug te maken over een beek om tot op de parking te komen. Sinds een maand is de parking aan de noordkant ook omsloten met omheining.

Gedeeltelijk of volledig sluiten

“Een aanbesteding van liefst 80.000 euro door Agentschap Wegen en Verkeer nadat ik er begin dit jaar voor ijverde. Maar het helpt niet. Elke dag opnieuw worden gaten geknipt in die omheining. Vrijdag ga ik samen met mijn politiecommissaris, iemand van het kabinet van de gouverneur, Agentschap Wegen en Verkeer en de mensen van Texaco ter plaatse om de mogelijkheden af te toetsen. Een eerste optie is dat het gedeelte waar vrachtwagens kunnen parkeren, wordt gesloten. In dat geval zou het tankstation Texaco nog open kunnen blijven om te tanken. Als een gedeeltelijke sluiting niet mogelijk is, moet de snelwegparking mét tankstation gewoon volledig dicht. Een besluit zit er heel snel aan te komen. Ik heb beloofd hier paal en perk aan te stellen en zal dat ook doen. Het duurt al lang genoeg”, besluit de burgemeester van Middelkerke.