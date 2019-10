Jean-Marie Dedecker spreekt als vanouds in nieuwste boek: “Mijn devies? Liever rechtopstaand sterven dan op je knieën te leven” Timmy Van Assche

11 oktober 2019

23u47 2 Middelkerke Jean-Marie Dedecker presenteert met ‘Geen blad voor de mond’ intussen zijn zevende boek. En de titel verraadt het al: de Middelkerkse burgemeester en het onafhankelijk parlementslid laat zich van zijn allerscherpste kant zien. “Vrijheid is het hoogste goed. Zonder een partijvoorzitter te moeten bellen, kan ik vrank en vrij mijn gedacht zeggen. Héérlijk.”

‘Geen blad voor de mond’ bevat een bloemlezing van zowat honderd columns die Dedecker de afgelopen jaren neerpende. Van Donald Trump, Wouter Beke en Theo Francken tot armoede, migratie, onderwijs en het klimaat. Als inleiding schreef hij ook een nieuw essay met daarin tal van overpeinzingen.

In de openingszin van het boek stel je dat het nageslacht niet meer zit te wachten op de idealen, de richtlijnen en ideologie die je zelf hebt nagestreefd. Dat klinkt nogal depressief.

“Dat is het ook. Kijk, Ik ben 67 jaar – j’ai donné. De wereld waarin we nu leven, is lang niet meer dezelfde als pakweg dertig jaar geleden. Ik erger me bijvoorbeeld blauw aan de klimaatbeweging en bijhorende spijbelacties. Op zich is het goed dat jongeren zich engageren, maar negen op de tien beugelbekjes die meestappen in die betogingen weten écht niet waar het over gaat. Ik heb de indruk dat men vroeger anderen de ruimte gaf om een mening of wereldbeschouwing te uiten. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat de CO2-uitstoot weinig te maken heeft met de opwarming van de aarde, de zon regelt onze thermostaat. Maar als je dat luidop durft zeggen, word je verketterd als klimaatnegationist.”

Het leeuwendeel van ‘Geen blad voor de mond’ zijn columns van de afgelopen jaren. Is het boek dan nog wel actueel?

“Absoluut. De maatschappelijke discussies die ik tegen het licht hou, gaan tot op vandaag mee: het migratiehoofdstuk, kernenergie, de MeToo-beweging, de Catalaanse ontvoogdingsstrijd, Schild en Vrienden, seksualiteit en ga zo maar door.”

Het boek was al gedrukt toen het Vlaams regeerakkoord werd voorgesteld. Heb je daar intussen ook een pittig woord over klaar?

“Er zit eten en drinken in, en Jan Jambon is de juiste man op de juiste plaats. Met Zuhal Demir op Toerisme en Energie ben ik er zeker van dat men de klimaathysterie niet zal nalopen. Sociale woningen eerst voor de eigen inwoners en strengere integratiestandpunten zijn ook ingrijpende maatregelen, en zelfs de schrapping van de woonbonus is verdedigbaar. Vroeger betaalden we 8 procent op een hypothecaire lening en nu nog 2 procent. In een paar jaar tijd is het verlies van de woonbonus al vlug gecompenseerd.”

Nog een opvallende passage: ‘Ik begin nu al te sparen voor een paar rollators en een beginvoorraad incontinentieluiers’.

“Ik denk dat ik nog 500 maanden te leven heb. Ik moet mezelf geen blaasjes wijs maken, hé. De topsport, politiek en, ja, zelfs een scheiding hebben hard op mij ingehakt. Mijn lichaam heeft het al eens moeilijk op mijn prostaatleeftijd. Maar vergis je niet: ik ben nu ontzettend gelukkig, hoor. Mijn pensioen laat ik vallen om iets te betekenen voor onze mooie gemeente. Ik wil hier het verschil maken. Kijk, vaak stond ik al eens met mijn twee voeten diep in de stront en werd ik verguisd. En mijn rug is een vogelpikbord waar al talloze messen zijn in geploft. (glundert) Dat ik uiteindelijk tot burgemeester werd verkozen en bijna 41.000 voorkeurstemmen haalde bij de jongste verkiezingen, doet dan ook extra deugd. Na zowat twintig jaar in de politiek voel ik eindelijk erkenning.”

Toch lijk je je in sommige passages al op te maken voor het einde van je politieke carrière.

“Eerlijk: hadden er in januari of februari verkiezingen geweest, dan had ik het aangedurfd om met een eigen partij op te komen – het rechtse gedachtegoed zit in de lift. Maar binnen vijf jaar ben ik 72 jaar en dan is het voorbij, hoor. Ik wil in Middelkerke projecten in gang zetten met het oog op de toekomst. Tom Dedecker (neef en eerste schepen, red.) levert in dat opzicht ook uitstekend werk. En als mijn rol in het federaal parlement erop zit, staat Joren Vermeersch (onder meer ex-N-VA-fractiemedewerker en -adviseur van Theo Francken, red.) klaar om over te nemen.”

Veel van je kritische stukken in het boek schreef je vanuit een rol in de oppositie, als luis in de pels. Nu je zelf een beleidsmaker bent, sla je dan een andere toon aan?

“Zeker niet. Ik zit in een echte luxepositie: ik kan vrank en vrij mijn gedacht zeggen zonder dat ik vooraf een partijvoorzitter moet bellen voor goedkeuring. Héérlijk, toch? Ik laat me door niemand de mond snoeren. Dat is ook zo afgesproken met de N-VA, bij wie ik als onafhankelijke ben opgekomen. Vrijheid is het hoogste goed en net dát maakt me zo gelukkig.”

Terloops: we zien een mooi schilderij in je kantoor hangen waarbij je een judopak met Cubaanse vlag aantrekt. We associëren je als rechtse denker nochtans niet met de socialistische republiek.

“Als toenmalig judobondscoach vocht ik enkele pittige kampen uit met de Cubaanse bondscoach Valdivie. Uit respect voor elkaars métier kreeg ik een pak met Cubaanse vlag. Daar werd uiteindelijk een mooi schilderij van gemaakt. Nu, vroeger dweepte ik wel met Ché Guevara en het linkse gedachtegoed. Toen de oorlog tussen de Verenigde Staten en Vietnam uitbrak, waren mijn broers aanhangers van de VS en schaarde ik me achter de Vietcong. Maar gaandeweg zijn mijn ogen opengegaan – (knipoogt) de dag dat je belastingen begint te betalen, weet je het wel. Ik heb het geluk gehad dat ik via de judosport de wereld kon ontdekken. Ik zag de negatieve kant van het socialisme: op trainingskamp in Moskou luisterde de KGB telefoontjes naar huis af, hoge partijpieten in Georgië lieten volledige restaurants ontruimen voor zichzelf, ik zag vastgeketende atleten in Cuba, de decadente levensstijl van Ceausescu tot zelfs de corruptie bij de Oostendse socialisten. Ach, in mijn ogen zijn socialisten eigenlijk kapitalisten die spelen met het geld van het volk.”

Tot slot: waarom breng je dit nieuwe boek eigenlijk uit?

“Nadat ik naar het nieuws op tv heb gekeken, zet ik mij aan het schrijven – aan de computer of met een klassieke vulpen. Dan kan ik wat stoom aflaten en word ik terug rustig. Schrijven is voor mij therapie, lezen is mijn valium. Elke dag doorploeg ik vijf kranten en maak graag een doorlichting van de maatschappij. Als ik de lezer een boodschap moet meegeven, dan is het die van het gezond verstand en vrije meningsuiting. ‘Liever rechtopstaand sterven dan op je knieën te leven’, dat is mijn devies.”

‘Geen blad voor de mond’ wordt uitgegeven bij Doorbraak en kost 19,99 euro.