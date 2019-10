Exclusief voor abonnees Jean-Marie Dedecker spreekt als vanouds in nieuw boek: “CO-uitstoot heeft weinig te maken opwarming van de aarde. Maar als je dat durft zeggen, wordt je verketterd” Timmy Van Assche

11 oktober 2019

23u47 8 Middelkerke Jean-Marie Dedecker presenteert met ‘Geen blad voor de mond’ intussen zijn zevende boek. En de titel verraadt het al: de Middelkerkse burgemeester en het onafhankelijk parlementslid laat zich van zijn allerscherpste kant zien. “Vrijheid is het hoogste goed. Zonder een partijvoorzitter te moeten bellen, kan ik vrank en vrij mijn gedacht zeggen. Héérlijk.”

‘Geen blad voor de mond’ bevat een bloemlezing van zowat honderd columns die Dedecker de afgelopen jaren neerpende. Van Donald Trump, Wouter Beke en Theo Francken tot armoede, migratie, onderwijs en het klimaat. Als inleiding schreef hij ook een nieuw essay met daarin tal van overpeinzingen.

In de openingszin van het boek stel je dat het nageslacht niet meer zit te wachten op de idealen, de richtlijnen en ideologie die je zelf hebt nagestreefd. Dat klinkt nogal depressief.

“Dat is het ook. Kijk, Ik ben 67 jaar – j’ai donné. De wereld waarin we nu leven, is lang niet meer dezelfde als pakweg dertig jaar geleden. Ik erger me bijvoorbeeld blauw aan de klimaatbeweging en bijhorende spijbelacties. Op zich is het goed dat jongeren zich engageren, maar negen op de tien beugelbekjes die meestappen in die betogingen weten écht niet waar het over gaat. Ik heb de indruk dat men vroeger anderen de ruimte gaf om een mening of wereldbeschouwing te uiten. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat de CO2-uitstoot weinig te maken heeft met de opwarming van de aarde, de zon regelt onze thermostaat. Maar als je dat luidop durft zeggen, word je verketterd als klimaatnegationist.”

Ik ben ervan overtuigd dat de CO2-uitstoot weinig te maken heeft met de opwarming van de aarde, de zon regelt onze thermostaat. Maar als je dat luidop durft zeggen, word je verketterd als klimaatnegationist

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen