Jean-Marie Dedecker richt zich tot bevolking in open brief en videoboodschap: “Ik reken op jullie burgerzin” Timmy Van Assche

17 maart 2020

19u53 3 Middelkerke Burgemeester Jean-Marie Dedecker richt zich met een open brief en videoboodschap aan alle inwoners van Middelkerke en daarbuiten. Daarin roept hij op om de strikte maatregelen op te volgen. Verder steekt Dedecker onder meer alle verpleeg- en zorgkundigen een hart onder de riem. “Samen zullen we de strijd tegen deze indringer winnen.” Lees de volledige brief onderaan het artikel.

“Ook in Middelkerke worden we geconfronteerd met enkele strenge beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus. Dat is ongezien en apart. Maar zelfs in buitengewone tijden zijn paniek en angst slechte raadgevers”, begint Dedecker. “Toegegeven, een 14-tal dagen geleden was ik zelf niet zo overtuigd van de ernst van de situatie, maar het zijn enkel de dwazen die hun mening niet herzien. 4 op de 10 inwoners van Middelkerke zijn zestigplussers en dus een bijzonder kwetsbare groep voor het coronavirus. Ik raad jullie daarom ten stelligste aan om naast de simpele hygiënevoorschriften ook de maatregelen rond ‘social distancing’ strikt op te volgen.”

Niet hamsteren

Dedecker roept onder meer op om vooral niet te hamsteren. “Paniek is voor niets nodig, we zijn op alles voorzien. Onze zorg- en dienstencentra draaien op volle toeren en in de rusthuizen wordt voor onze oudjes gezorgd. Daarvoor ben ik onze verpleeg- en zorgkundigen bijzonder dankbaar. Hun onverdroten inzet is indrukwekkend en bewonderenswaardig. Om hen zoveel mogelijk te ontlasten, openen we nu een extra telefoonlijn voor het welzijnshuis om specifieke zorgvragen sneller te kunnen beantwoorden. Ook onze huisartsen verrichten prachtig werk. Om hen zoveel mogelijk te helpen hebben we een speciaal en veilig triagecentrum voor patiënten met duidelijke coronasymptomen opgericht. Voor mensen die nood hebben aan een luisterend oor hebben we ook een telefoonlijn geopend. Onze warme medewerkers staan je graag te woord als je het moeilijk krijgt met deze uitzonderlijke situatie. Bel daarom naar 059/31.99.59.”

Horeca

Dedecker richt zich onder meer tot de leerkrachten en gemeentepersoneel. “Middelkerke is een gemeente van zelfstandigen en horecamensen, en die hebben het momenteel extra hard te verduren. Dus wanneer deze situatie achter de rug is, hoop ik dat jullie allen massaal onze lokale economie erbovenop helpen. Samen met mijn collega’s ga ik alvast ook mijn steentje er toe bijdragen: wij werken momenteel enkele steunmaatregelen uit om hen door deze moeilijke tijden te loodsen.”

“Indringer”

“Ik reken op jullie burgerzin: blijf rustig en waakzaam. Volg de richtlijnen strikt op. En zorg goed voor elkaar. Winnaars zijn verliezers die nooit opgeven, samen zullen we de strijd tegen deze indringer winnen.” In zijn slotwoord verwijst hij ook naar de infonummers 059/31.30.16 en onthaal@middelkerke.be.