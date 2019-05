Jean-Marie Dedecker pakt Kamerzetel als onafhankelijk lijstduwer: “Ik ben al 30 jaar tegen cordon sanitaire” Timmy Van Assche

23u01 79 Middelkerke Jean-Marie Dedecker ging zich als onafhankelijke kandidaat voor N-VA niet laten muilkorven en spreekt ook klare taal over de uitkomst van de verkiezingen. “Ik zeg al dertig jaar dat het cordon sanitaire niet deugt. We moeten praten met Vlaams Belang.” Dedecker scoort ontzettend goed als lijstduwer.

Dedecker leefde rustig naar de verkiezingen toe. ‘s Ochtends ging hij met zijn vrouw Christine Dehaemers stemmen in deelgemeente Slijpe, daarna volgde nog een inspectieronde bij de verschillende kiesbureaus. En ‘s middags reed de Middelkerkse burgemeester op z'n dooie gemak het gras af en keek hij naar het wielrennen.

“Het was een rustige campagne. De gemeenteraadsverkiezingen waren erop of eronder, maar naar de federale verkiezingen leefde ik ontspannen toe."

Veel kalmer

Christine knikt bevestigend. “Jean-Marie was veel kalmer dan in oktober.” Toch schrikt Dedecker niet van de sterke score van Vlaams Belang. “De uitslag is een gezamenlijke middenvinger van de kiezer. Tegen de doorgedreven reglementitis bijvoorbeeld. Ik spreek me trouwens al dertig jaar uit tegen het cordon sanitaire. Dat werd me toen bij Vld niet in dank afgenomen. Maar als je een partij laat deelnemen aan de verkiezingen en de kiezer heeft duidelijk gesproken, dan met je dat een kans geven. Voor diezelfde reden ben ik tegen de kiesdrempel. Kijk, ik vind Vlaams Belang sociaal-economisch te links, bijvoorbeeld, maar je moet naar de kiezer luisteren. Bij de stemtest kwam ik voor 83 procent bij N-VA uit en ik blijf die partij ook steunen. De klassieke partijen zullen zich allicht wentelen in allerlei excuses: ‘we blijven al bij al stabiel’ of ‘onze score is niet zo slecht als voorspeld in de peilingen’. Wat nu nodig is, is een goed rechts beleid.”

“Ik ga me smijten”

Dedecker stevent af op een Kamerzetel: even voor 23 uur haalde hij rond de 30.000 voorkeurstemmen, drie keer zoveel als de tweede op de West-Vlaamse N-VA-lijst Yngvuld Ingels en amper 2.000 stemmen minder dan lijsttrekker Sander Loones.

Dedecker liet tijdens de verkiezingsdag al weten dat een goed resultaat niet noodzakelijk gelijk moet staan aan een zetel, al lijkt hij er toch in te slagen. Er dus nog altijd sprake van een Dedecker-effect. “Ik ben een man van het volk. Ik had voorspeld dat Vlaams Belang minstens 17 procent zou halen, net omdat ik tussen de mensen sta. En dat ik als lijstduwer zo hoog scoor, is uniek. Ik ben in principe verkozen - nog niet alle stemmen zijn geteld - en ga me amuseren in het federaal parlement. Het is de taak van een parlementariër om de macht te controleren en iedereen weet dat ik me op veel thema’s ga smijten, zoals fiscaliteit en migratie. Het is ook belangrijk dat ik in Brussel contacten kan onderhouden voor Middelkerke.”

Dedecker wordt in juni 67 jaar. “We gaan ons nog een paar jaar amuseren in het parlement, maar het waren wel mijn laatste federale verkiezingen. Ik blijf intussen burgemeester van Middelkerke - een absolute droomjob.”