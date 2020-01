Jean-Marie Dedecker leent stem aan knorrige pinguïn Skipper voor musical Madagascar: “Ik had geen moeite om me kwaad te maken” Leen Belpaeme

16 januari 2020

13u56 5 Middelkerke Jean-Marie Dedecker leende zijn stem voor één van de vier pinguïns in de Nederlandstalige musicalversie van de Dreamworks animatiefilm ‘Madagascar’. Music Hall koos voor vier West-Vlaamse pinguïns en koos voor de Middelkerkse burgemeester voor de knorrige leider, Skipper.

Dedecker kreeg gezelschap van chocolatier Dominique Persoone als de gestoorde, gewelddadige en messentrekkende pinguïn ‘Rico’. Stand-upcomedian Gunter Lamoot zal daarentegen voor de gelegenheid zeer lieflijk klinken als de softie van het stel ‘Soldaat’ en Lieven Scheire is plannenmaker Kowalski. Onlangs dook het viertal de studio in voor een zeer geanimeerde inlezing van de stemmen van hun dierlijke alter ego’s. Geen nood de burgemeester zal niet op het podium te zien zijn. Dansers en poppenspelers zullen tijdens de musical zelf mee het spektakel verzorgen in de familiemusical. Dedecker zelf vond het alvast wel een leuke ervaring. “Ik heb al eens een gastrol gespeeld in de voorlaatste film van FC De Kampioenen en nu ben ik de boze leider Skipper. Ik vermoed dat ze me voor twee redenen gekozen hebben en dat is mijn reputatie als brulboei en mijn vetgehalte die vergelijkbaar is met die van pinguïns”, lacht de politicus.

Ervaring heeft hij alvast niet. “Ik heb nul ervaring, ik ben onmiddellijk in het bad gegooid, maar we kregen begeleiding van een regisseur en stemcoachen. Sommige zinnen moet je wel tien keer inspreken, maar ik had alvast geen moeite om me kwader te maken.” De burgemeester zal uiteraard ook zelf eens gaan kijken naar de musical. “Mijn kleinkinderen wisten nog van niets. We mochten niets zeggen tot nu. Ze zullen zeker trots zijn op hun pepe als pinguïn.” De musical is te zien in Capitole Gent (van 27 februari t/m 1 maart) en de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen (van 9 t/m 11 april 2020)

