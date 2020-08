Jean-Marie Dedecker: “Hier is het rustig, maar je ziet de multiculturaliteit naar de kust verhuizen” Leen Belpaeme

09 augustus 2020

12u30 18 Middelkerke In Middelkerke zijn er de voorbije dagen geen problemen geweest en ook nu blijft burgemeester Jean-Marie Dedecker rustig onder alle heisa na de massale vechtpartij in Blankenberge gisteren.

“Wij hebben gisteren nog een mooi concert gegeven zaterdagavond”, zegt Dedeceker. “Voorlopig hebben we hier geen problemen.” In heel wat badplaatsen merken ze wel dat er een ander publiek komt dan andere zomers. Vooral de aanwezigheid van Brusselse groepen en Noord-Fransen valt op.

Als er bij mij problemen zijn ga ik de ‘bottines’ laten komen

“Er is inderdaad een ander publiek. Je ziet nogal de multiculturaliteit die van Borgerhout naar de kust verhuist. Als er bij mij problemen zijn ga ik de ‘bottines’ (het Bijzonder Bijstandsteam van de politie, red.) laten komen. Het kan wel zijn dat vandaag nog meer mensen van andere badplaatsen naar hier komen. We liggen vlak naast Oostende, maar ze moeten in Oostende maar daadkrachtiger optreden.”