Jaar langer privébewaking met honden op snelwegparkings: kostprijs 2 miljoen euro Bart Boterman

14 februari 2020

15u47 0 Middelkerke Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) bevestigde in de Commissie Mobiliteit dat er twee miljoen euro is vrijgemaakt voor de privébewaking tot eind oktober op de snelwegparkings in Vlaanderen, in het kader van de transmigrantenproblematiek. Oppositiepartijen Groen en sp.a stelden namelijk in het weekblad Knack (13/02/20) dat ze uit de lucht vielen, omdat de beslissing niet transparant genomen was. Al had de minister dit naar eigen zeggen gemeld in het Vlaams parlement op 27 november.

Vijf teams van twee bewakers en een hond, van de privéfirma Seris Security, patrouilleren afwisselend over twaalf snelwegparkings in Vlaanderen. De federale politie coördineert de bewakingsopdrachten. De parkings van Westkerke en Groot-Bijgaarden staan zelfs onder permanent toezicht. Parkings zoals Mannekensvere en Oekene krijgen heel regelmatig bewakers over de vloer. De uitbesteding aan privéfirma’s is gestart in 2018 onder minister Weyts (N-VA), werd daarna verlengd en liep af in november 2019. Toen besliste de nieuwe minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, om de bewakingsopdracht met een jaar te verlengen.

“Budget liever anders ingezet”

“Ik ben als minister van Mobiliteit bevoegd voor de veiligheid op de snelwegparkings. De verlenging van het contract tot eind oktober 2020 draagt bij aan het veilig gebruik van deze parkings door vrachtwagenchauffeurs en andere gebruikers. Daarvoor is 2 miljoen euro uitgetrokken”, zegt minister Lydia Peeters. “Ik zou dit budget liever anders inzetten, maar veiligheid is en blijft cruciaal. Vrachtwagenchauffeurs en automobilisten moeten veilig kunnen parkeren en hun rust kunnen nemen.”

“Openbare veiligheid waaronder ook de transmigratieproblematiek blijft een federale materie. Vandaar dat de private bewakingsfirma in eerste instantie met de federale wegpolitie samenwerken. Het sluiten van bepaalde snelwegparkings is geen optie, dit zou enkel leiden tot een verschuiving van het probleem naar andere snelwegparkings of woonwijken”, aldus Lydia Peeters. De minister gaf in de commissie aan dat ze al een overleg heeft gehad met haar federale collega minister van Binnenlandse zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) omtrent de aanhoudende problematiek. “Een nauw contact met lokale besturen en de gouverneurs in deze materie cruciaal”, vindt ze.

Oppositie niet op de hoogte

Oppositiepartijen Groen en sp.a stelden in het weekblad Knack (13/02/20) dat ze uit de lucht vielen en de beslissing voor de verlenging van de bewakingsopdracht niet transparant genomen was. Op zich zijn ze niet tegen de privébewaking als noodoplossing gezien het personeelstekort bij de politiediensten. Volgens Peeters werd deze maatregel nochtans op 27 november bekend gemaakt in het Vlaams Parlement.