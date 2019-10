Inwoners krijgen beleidsplan 2020-2025 voor het kerstverlof in de brievenbus Timmy Van Assche

19 oktober 2019

12u49 4 Middelkerke Momenteel werkt de meerderheid Lijst Dedecker-CD&V volop aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. “We willen dankzij enkele fundamentele beleidskeuzes Middelkerke uitbouwen tot een aantrekkelijke en goed uitgeruste woon-, werk- en vakantieplek”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Het gemeentebestuur kondigt het beleidsplan aan als ‘fundamenten om op te bouwen’. “Er is een opvallende keuze voor structurele realisaties en hervormingen met grote infrastructuurwerken en een stevige inzet op toerisme, mobiliteit en netheid”, maken Dedecker en co zich sterk. “Verder zijn er een resem menselijke beleidskeuzes die het leven in Middelkerke nog aantrekkelijker moeten maken. Constante aandacht voor huisvesting, het verenigingsleven, de uitbouw van een uniek sportcomplex en het algemeen welzijn van alle lagen van de bevolking moet Middelkerke voorzien van een sterk bindweefsel - noem het gerust een ‘sterk cement’.” De ploeg maakt ook de oefening voor een nieuw gemeentehuis, een digitale inhaalbeweging en een opwaardering van de toeristische communicatie en promotie. “Dit zijn allemaal grote katalysatoren voor een sterk en toekomstgericht gemeentebestuur”, aldus nog Dedecker. “Het beleidsplan 2020-2025 wordt door de gemeentelijke diensten in een mooie en hapklare bundel gegoten. Voor de kerstvakantie ontvangt iedere burger een exemplaar in de brievenbus - een mooi pakketje onder de kerstboom, dus. Ondertussen werd het ontwerp voorgelegd aan het middenveld en zullen de nodige opmerkingen meegenomen worden.”