Interieurzaak Woonsfeer steekt in nieuw jasje Timmy Van Assche

21 februari 2020

17u16 0 Middelkerke Woonsfeer in de Leopoldlaan 164 steekt in modern en fris jasje. Zaakvoerder Wim Proot nam de hele toonzaal stevig onder handen.

“Ik begon in 2011 met de verkoop van verf voor bedrijven, gemeenten en professionelen. Omdat ik de activiteiten wou uitbreiden, opende ik eerst een winkel in de Van Hinsberghstraat. Drie jaar geleden verhuisde ik naar het huidige pand in de Leopoldlaan. Afgelopen maand heb ik het volledige interieur en de indeling vernieuwd, opgefrist en gemoderniseerd. Zo ontvangen we nu onze gasten en klanten in een mooie salonhoek en met een kopje koffie.” Woonsfeer is gespecialiseerd in raamdecoratie, vliegenramen, verf en behang, en algemene decoratie en afwerking. “Meer en meer nemen we ook totaalprojecten aan, van het uitbreken tot complete vernieuwing van huizen, appartementen en studio’s”, besluit Wim.