Ingebroken in geparkeerd voertuig, persoonlijke spullen ontvreemd Bart Boterman

27 juli 2020

10u42 0 Middelkerke In de Franciscus Dierendonckstraat is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een geparkeerd voertuig. Er werd een raam ingeslagen van een lichte vrachtauto van de firma Elektropower.

Een werknemer van de firma, die de wagen mee naar huis neemt, had de auto er geparkeerd. Enkele persoonlijke spullen bleken ontvreemd. De lokale politie kwam de vaststellingen doen en is een onderzoek gestart. Volgens korpschef Frank Delva gaat het om het enige feit van auto-inbraak afgelopen weekend. Wie getuige was of nuttige informatie heeft voor het onderzoek, kan contact opnemen met het nummer 059/31.23.12 van de lokale politie Middelkerke.