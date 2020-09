Infomoment mist effect niet: 97 procent laat zich positief uit over nieuw casinoproject Timmy Van Assche

28 september 2020

13u27 0 Middelkerke In Middelkerke heeft een opvallende meerderheid zich positief uitgelaten over het toekomstige casinoproject. Dat blijkt uit een enquête die tijdens In Middelkerke heeft een opvallende meerderheid zich positief uitgelaten over het toekomstige casinoproject. Dat blijkt uit een enquête die tijdens het publieke infomoment werd afgenomen.

Meer dan 1.200 inwoners en tweedeverblijvers brachten afgelopen weekend een bezoek aan het publieke infomoment over het nieuw te bouwen casinoproject. Daarbij werd de keuze voor het ontwerp van bouwteam Nautilus gemotiveerd en kregen bezoekers inzage in de plannen die het niet hebben gehaald. Tegelijk werd een enquête afgenomen bij de bezoekers: 322 personen vulden die in. Daaruit blijkt dat 97,52 procent of 314 mensen zich positief uitlaat over het ontwerp. Slechts 2,48 procent of 8 personen delen die visie niet. Hoe dan ook sterkt deze steekproef het gemeentebestuur in haar keuze voor project ‘the Bolder’. Het gebouw met onder andere hotel, speelzaal, evenementenhal en ondergrondse parking zou er tegen juli 2023 moeten staan en kost 41 miljoen euro.