IN BEELD. Westende herdenkt bevrijding van 75 jaar geleden met indrukwekkende optocht Timmy Van Assche

08 september 2019

18u23 0 Middelkerke Met een knappe optocht herdacht Westende de bevrijding van het naziregime 75 jaar geleden. Met militaire voertuigen van destijds en authentieke kledij werd de viering mooi vormgegeven. Met deze optocht is de herdenking echter nog niet voorbij.

Middelkerke deed haar uiterste best om er een prachtige herdenking van te maken. “In september 1944 hebben Canadese troepen strijd geleverd om deelgemeenten Westende en Lombardsijde van de Duitsers te bevrijden”, zegt David Stuck van de dienst erfgoed. “Daarbij verloren de Canadezen twee soldaten. In Middelkerke zelf werd echter geen strijd gevoerd - daar zijn de Duitsers als een dief in de nacht vertrokken.” De plaatselijke Essex Scottishlaan is dan ook een verwijzing naar het regiment dat de Duitsers versloeg. In juni 1945 was er een officiële bevrijdingsstoet, toen de oorlog definitief voorbij was.

Voor de 75ste verjaardag van de herdenking verschenen elf militaire voertuigen van de Tweede Wereldoorlog op het appel. Na een oproep naar figuranten, stapten ook nog eens een 35-tal inwoners mee in kledij van toen. Zij beeldden de burgers uit die de Canadese bevrijders verwelkomen. Verschillende re-enactmentgroepen en ook doedelzakspelers zorgen voor extra spektakel. Inwoners hadden ook oude Canadese vlaggen opgehangen aan hun gevel. Langs het parcours van de optocht kwamen heel wat kijklustigen samen om de optocht te volgen. Ook aanwezig was de Canadese ereconsul. Toch is de herdenking van de bevrijding nog niet helemaal voorbij. In zaal de Kilt loopt nog tot en met zondag 15 september een expo met uniek fotomateriaal. Je kan de expo bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. En op het marktplein kan je, ook tot 15 september, elke dag terecht in een minibioscoop waar getuigenissen over de bevrijding.