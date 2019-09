IN BEELD. 43ste Leffingeleuren absolute topeditie met flink meer dan 12.000 bezoekers Timmy Van Assche

14 september 2019

23u49 0 Middelkerke Leffingeleuren mag nu al terugblikken op één van de beste edities in jaren. Strakke optredens, een fantastische sfeer en - natuurlijk - een heerlijk nazomerzonnetje deden het polderdorpje een weekend lang genieten. Het aantal bezoekers wordt op bijna 14.000 geschat.

Een festival moet het altijd hebben van mooi en/of droog weer om veel volk naar het terrein te lokken. Maar Leffingeleuren slaagde er al vooraf in om de zaterdag- en weekendtickets uit te verkopen. Ook de zondag- en vrijdagkaarten waren zo goed als uitverkocht. Het recept om terug naar de roots van het festival te gaan, slaat vijf jaar na de hervorming nu pas écht aan. Het dolle feest begon al op vrijdagavond met zeer sterke optredens van Squid en The Soft Moon. Vrijdagnacht dook plots ook een verrassingsact op bij de grote bar: niemand minder dan Freddy Wally - je raadt het al, een Eddy Wally-imitator - zette de lachers en vooral de dansers naar zijn hand.

Kerk als droomsetting

Na een olijke afsluiter van de vrijdag, was het op zaterdag uitkijken naar enkele onbekende namen. Leffingeleuren is niet voor niks een ontdekkingsfestival. Wat te denken van de zotte kuren van Satanique Samba Trio of de zeer getalenteerde Charlotte Adigéry. Wat ons betreft, blijven toch de optredens in de dorpskerk bij in het kader van Duyster Live. De soloperformance van Ieperling Mirek Coutigny was heerlijk dromerig en paste bij de mysterieuze sfeer van de kerk. De meeste bezoekers keken echter zeer hard uit naar de verrassende comeback van rockband Tomán. “Het was Lode Pauwels van de organiserende vzw De Zwerver die ons polste om hier te komen optreden. We zijn dan ook erg fier hier terug te staan”, klonk het bij de band. Iederéén was zwaar onder de indruk van het optreden: wij, het publiek - dat met de ogen dicht of schuddend met het hoofd meedeed met de muziek - en Ayco Duyster en Eppo Janssens, de bezielers van Duyster. De belichting, de lichte echo en galm in de kerk en het indrukwekkende decor met op de achtergrond het kunstwerk van Zoro Feigl: Wat. Een. Setting.

Familiefestival

Maar Leffingeleuren is meer dan alleen maar straffe muziek. Het festival ademt een gemoedelijke, familiale, losse sfeer. Daar staan de zelfgemaakte cocktailbar en Busker Street-podium symbool voor. Naast het betalende gedeelte is er ook ruim aandacht voor gratis randanimatie. Zo konden kinderen als ridder het festivalterrein bestormen, waren er circusworkshops, kleinschalige klimparcours en zelfs een rondreizende quiz. Fun voor het hele gezin, want terwijl zoon- en dochterlief zich volledig lieten gaan, konden mama en papa nippen van een welverdiende cocktail. “Uiteindelijk mogen we afklokken op 12.000 tot 14.000 bezoekers - meer dan vorig jaar. Ja, natuurlijk zijn we tevreden over de opkomst en het verloop. Twee jaar geleden hadden we bijvoorbeeld af te rekenen met slecht weer, dit jaar was het compleet het tegenovergesteld”, besluit een tevreden Lode Pauwels van de festivalorganisatie.