Illustratrice Sassafras, bekend van ‘Iedereen Beroemd’, zoekt jouw strafste herinnering Timmy Van Assche

03 mei 2020

12u25 0 Middelkerke Sassafras De Bruyn, de bekende illustratrice van het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’, komt naar Villa Les Zéphyrs in Westende. Ze gaat op zoek naar speciale, aangrijpende, mooie of adembenemende herinneringen om in een knappe tekening vast te leggen.

Wie zijn of haar herinnering graag wil delen, kan ze door Sassafras laten vereeuwigen. Op woensdag 15 juli komt de artiesten naar Les Zéphyrs, maar het verhaal rond herinnering moet voor 15 mei worden doorgegeven aan de cultuurdienst van Middelkerke. Welke herinneringen? Je ruikt een bepaalde geur, je voelt een bepaalde stof, je ziet een oud object en dat ene ding doet je terugdenken aan een persoon in je leven. Iemand die voor jou altijd zal blijven bestaan. Of misschien doet het je denken aan een heftige gebeurtenis die een blijvende impact heeft.

Bezorg je verhaal per mail via cultuurdienst@middelkerke.be of lekker ouderwets via post: cultuurdienst Middelkerke, Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke.