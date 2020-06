Illegalen krijgen tot 40 maanden cel voor inbraken in tweede verblijven aan de kust Siebe De Voogt

11 juni 2020

13u40 0 Middelkerke Vier mannen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 40 maanden gekregen voor zes inbraken, vijf inbraakpogingen en vier diefstallen. De inbrekers viseerden vooral tweede verblijven aan de kust en werden ook opgepakt in de woning van een toeriste. “Hun rovershol”, noemde het parket het.

De vier mannen - die illegaal in het land verblijven - sloegen tussen september en december vorig jaar toe in Middelkerke, Koksijde, Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge. Ze werden geklist toen een buurman het verdacht vond dat er licht brandde in een tweede verblijf in Middelkerke, terwijl de bewoonster in het buitenland vertoefde. De politie viel binnen in de woning en kon de vier mannen in de boeien slaan. “Het was hun rovershol”, stelde de procureur, aangezien er flink wat gestolen spullen werden aangetroffen. Het ging onder meer om iPads, maar ook om kledij die bij enkele winkeldiefstallen was buitgemaakt.

Mehdi A. en Nadir G. konden aan de meeste feiten gelinkt worden. De rechter gaf hen donderdagmorgen 40 maanden cel. Zakarea Z. kreeg voor zijn aandeel 30 maanden gevangenisstraf. Sohtab B. was tot slot betrokken bij slechts één feit en werd daarvoor veroordeeld tot 1 jaar cel.