Iemand zin in een Vespa-ritje? Steph's Vespa Renting laat je cruisen langs kust en hinterland op iconische scooter Timmy Van Assche

19 juni 2019

18u37 0 Middelkerke Wie vakantieplannen aan het smeden is, kan misschien een leuke Vespa-rit in de agenda noteren. Steph’s Vespa Renting in de Leffingse Dorpsmolenstraat verhuurt de bekende en iconische Italiaanse scooters voor een halve of hele dag. “Een gewone scooter huren kan overal. Maar de authentieke ervaring van een Vespa is uniek in de streek”, vertellen initiatiefnemers Stephanie Vosselman (38) en Maarten Debeuckelaere (40).

Stephanie, Maarten en hun twee kinderen zijn altijd al dol geweest op rondtrekken en -reizen, onder meer met een stoere Defender en knusse kampeerwagen. Maar nu laten ze zelf toeristen en nieuwsgierigen de wijde regio ontdekken. “Een tweetal jaar terug trokken we naar garage Inghelbrecht in Oostende om enkele Vespa’s te bekijken. Uiteindelijk hadden we er meteen eentje gekocht. Maar thuis zijn we met z'n vieren. En je kent dat, hé: de onze zoon wou dan eens achterop mee, dan onze dochter en er werd soms eens gebikkeld over wiens beurt het nu was. Daarop kochten we een tweede Vespa. Het was tijdens een etentje met vrienden dat het idee om Vespa’s te verhuren, begon te rijpen. Onze vrienden waren wel geïnteresseerd om eens met een Vespa te rijden, maar ze zagen het niet zitten om meteen ook zo’n scooter te kopen.”

“Heerlijk cruisen”

En van het een kwam het ander, met Steph’s Vespa Renting als resultaat. Het koppel kocht meteen tien (!) Vespa’s van 50cc - hun eigen scooters van 125cc buiten beschouwing gelaten - en verhuurt die nu. “We begonnen eigenlijk met vier scooters, maar kregen te veel aanvragen van families, groepen en zelfs teambuildings. Daarom zijn we snel in aantal Vespa’s gestegen. Een flinke investering, maar we zijn overtuigd van ons concept. Het voordeel van de lichte Vespa’s is dat mensen heerlijk kunnen cruisen zonder zware beschermende kledij te moeten aantrekken. Je hebt alleen een helm nodig. Huurders krijgen er ook een gps bij en kunnen zo meteen een leuke route uitkiezen, zonder doelloos rond te rijden. Zeg nu zelf: wat is er leuker dan genieten van onze kust, het hinterland, een leuk terrasje en het goede leven leiden?” Er kan ook een picknickpakket verzorgd worden. Steph en Maarten werken ook samen met B&B’s in de regio en kunnen voor de huurders ook een restaurantje vastleggen op hun route. “Kijk, in de streek kan je wel scooters huren, maar mensen zoeken bewust naar de authentieke ervaring van een Vespa. Onze modellen zijn allemaal speciale edities die de rondrit net een tikkeltje specialer maken. Wij zijn uniek in de regio.”

Praktisch

Voor een halve dag betaal je 60 euro per Vespa van 50cc, voor een volledige dag tel je 80 euro neer. Wie een tweede persoon op één scoorter wil vervoeren, legt 10 euro extra. In de prijs zijn een helm, gps, brandstof en verzekering inbegrepen. Gebruikers moeten minstens 23 jaar zijn en een rijbewijs B bezitten. Info en reserveringen: 0460/97.28.14 en stephsvesparenting@gmail.com en https://stephs-vesparenting.business.site. Vanaf augustus verhuist Steph’s Vespa Renting even verderop naar de Wilskerkestraat.