Iconische Volkswagens palmen weer Westendse dijk in Timmy Van Assche

03 juli 2019

17u48 0 Middelkerke Komende zaterdag en zondag kan je op de Koning Ridderdijk ter hoogte van surfclub De Kwinte opnieuw terecht voor de ‘Streetmart’ en ‘Busmeeting’. Het e venement staat in teken van straatkunst, streetfood en bevat ook een meeting van Volkswagenbusjes en Ibiza-markt.

Uit alle hoeken van ons land en de buurlanden komen zo’n200 iconische Volkswagenbusjes naar Westende. De felgekleurde busjes parkeren langs de Zeedijk en nemen ook de Strandlaan in. Voor de kenners, het gaat om types T1, T2 en T3, waaronder verschillende unieke exemplaren.

Eva Mouton kaapt Streetmart

Illustratrice Eva Mouton brengt haar kleurrijke wereld naar het strand van Westende. Ze versiert er kleine buttons en houdt er een straatverkoop van tal van leuke kleurrijke spulletjes. Waan je in Ibiza tussen de marktkraampjes vol snuisterijen en leuke hebbedingen. En natuurlijk mag livemuziek niet ontbreken. Seagulls brengen Ocean Tribe (14 uur) en The Koalaz (15.30 uur) uit Nederland mee voor een eigen mini festival in ware ‘surfstyle’. Seagulls zelf treedt om 17 uur op, zowel op zaterdag als zondag. Verder wordt er lekkere streetfood verkocht en kan je je vergapen aan demo’s van extreme sporten, zoals bmx. Lokale kunstenaars demonstreren hun graffitikunsten op strandcabines. En tot slot kan je je eigen T-shirt bedrukken in een zeefdrukstand. Het hele weekend kan je er terecht tussen 10 en 19 uur.