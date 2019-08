Huiswerkklassen breiden uit en gaan op zoek naar extra vrijwilligers Timmy Van Assche

28 augustus 2019

00u49 0 Middelkerke De bestaande huiswerkklassen in Middelkerke en Westende worden uitgebreid naar Leffinge, Slijpe en Lombardsijde. Daarom wordt een oproep gedaan naar extra vrijwilligers.

In de huiswerkklas, een initiatief van de vrije en gemeentelijke basisscholen, ondersteunt een vrijwilliger twee keer per week, maximaal vier kinderen bij het maken van huiswerk. De sessies vinden plaats op dinsdag- en donderdagnamiddag in de bibliotheken van Middelkerke en Westende en de cafetaria van de Bamburg in Lombardsijde. Op maandag en donderdag is de bib van Leffinge en zaal ter Zelte in Slijpe aan de beurt. Ook de vzw Katrol zet sterk in op individuele huiswerkbegeleiding. Hier werkt de vrijwilliger, niet in een school- of groepsomgeving, maar individueel binnen het gezin van de leerling. Om beide projecten verder uit te werken, zijn er nog vrijwilligers nodig. Er is een vrijwilligersvergoeding en verzekering voorzien. Voor vrijwilligerswerk bij de huiswerkklassen kan je meer info bekomen via patrick.louwie@middelkerke.be of 0474/88.80.73 en voor vrijwilligerswerk bij de Katrol via clairevanloo@middelkerke.be en 0498/90.58.49.