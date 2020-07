Hotelier Jan (34) sloot zaak om te helpen in ziekenhuis, maar herstelt nu zelf van coronavirus: “Ik ben zéér snel vermoeid, toekomst hotel onzeker” Timmy Van Assche

10 juli 2020

06u38 0 Middelkerke Toen de coronacrisis in maart in alle hevigheid losbarstte, besloot Jan Simons (34) van hotel Belle Dune in Middelkerke zijn zaak tijdelijk te sluiten. In de plaats ging hij opnieuw aan de slag in het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden, waar hij voorheen aan de slag was. “Daar raakte ik in april besmet met het coronavirus en nog altijd draag ik daar de gevolgen van. Het hotel is terug open, maar ik doe nu àlles zelf.”

Voor de volledigheid even kaderen. Jan, afkomstig uit Vlaams-Brabant, genoot een middelbare hotelopleiding en volgde daarna hogere studies verpleegkunde. Hij was vervolgens zes jaar werkzaam in het Sint-Trudoziekenhuis van Sint-Truiden en nog eens drie jaar actief in het ziekenhuis van Zottegem, in Oost-Vlaanderen. Drie jaar geleden koos hij voor een andere carrière met de uitbating van hotel Belle Dune in de Louis Logierlaan in Middelkerke. Een waar succes, maar toen moest de coronacrisis nog uitbreken. Tijdens de lockdown besloot Jan zijn hotel tijdelijk te sluiten en zijn gewezen collega’s in het Limburgse ziekenhuis te gaan helpen. “Daar raakte ik ergens in april besmet met het coronavirus”, vertelt Jan nu. “Tot op vandaag ben hierdoor heel snel vermoeid. Ook andere lotgenoten spreken van een soortgelijke nasleep. Het is zelfs zo dat als ik geen gasten in het hotel heb, ik de klok rond kan slapen.”

Alles alleen

Want inderdaad: het hotel van Jan is intussen weer open. Al moet hij wel keihard werken om rond te komen. “Ik doe momenteel àlles alleen: van de kamers poetsen tot het ontbijt serveren. Het bijhorende restaurant heb ik moeten sluiten. Vooralsnog is dit maar tijdelijk, maar dat valt nog af te wachten. In het laagseizoen werkt hier normaal gezien één fulltime personeelslid en een flexi, in het hoogseizoen gaat het over acht vaste medewerkers. Die heb ik allemaal moeten laten gaan. (zucht) Het blijft een groot vraagteken of we dit financieel gaan overleven. Donderdag waren drie van de acht kamers bezet, vrijdag slechts vier – da’s veel te weinig om rond te komen. Je moet weten: in de periode van 1 maart tot 31 oktober zijn we normaal gezien altijd volzet. In die tijdspanne - vooral in het hoogseizoen - bouw je een reserve op om de winter door te komen, maar dat gebeurt nu helemaal niet. Het zal dus pas eind oktober zijn dat we de eindbalans kunnen opmaken. Het kleine beetje goeie nieuws: van 21 juli tot en met 15 augustus zijn we volzet. De periode erna is dan weer wat rustiger. We zijn ook afhankelijk van het weer en dat zit de laatste tijd ook niet mee.”