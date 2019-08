Horecagroothandel METRO moet dicht na klacht

van concurrent Aronde over inbreuken: “Ze waren met geen enkele vergunning in orde” Timmy Van Assche

07 augustus 2019

18u03 4 Middelkerke Horecagroothandel METRO Cash & Carry Middelkerke moet noodgedwongen de deuren sluiten na een juridisch dispuut met concurrent Aronde. In het vonnis van de ondernemingsrechtbank is sprake van verschillende inbreuken bij METRO. Er staan 30 jobs op de helling, maar ook voor de kusthoreca is dit slecht nieuws. De gemeente zoekt mee naar een oplossing.

In mei vorig jaar opende horecagroothandel METRO Cash & Carry in de Biezenstraat 28, achteraan het shoppingcentrum van Middelkerke. Het gaat om een grootwarenhuis voor horecazaken. “We zijn het slachtoffer geworden van een ontspoorde administratieve en juridische heksenjacht, die uitsluitend als doel had om de concurrentie te beperken”, haalt Vincent Nolf, CEO van METRO, uit. “De aanhoudende strijd resulteert in een onmiddellijke gedwongen sluiting. Van bij het begin stak onze concurrent Aronde, een lokale klein- en groothandel in diepvriesproducten, ons stokken in de wielen. Eén van de laatste pogingen van Aronde om ons te gronde te richten, vertaalde zich in een zesde dagvaarding rond onder andere de vergunning van de parking en de uitbatingsvoorwaarden. Nochtans maakte de uitbater van de handelszaak die hier vroeger gevestigd was (elektrozaak Star Plus, red.), jarenlang gebruik van deze parking. Alle vergunningen werden rechtmatig verkregen en werden nooit betwist. Maar sinds we hier de deuren openden, werd het pand opeens het onderwerp van een juridische strijd met als doel om onze commerciële activiteiten aan de kust te willen beperken.” Nolf spreekt van een drama voor de medewerkers en horecaklanten. “Een dertigtal jobs zijn bedreigd. En dan zijn er nog de horecazaken aan de kust. Als zuivere horecagroothandel, bedienen we horecaprofessionals uit heel de kustregio vanuit de vestiging in Middelkerke. We stellen nu alles in het werk om onze klanten een oplossing aan te bieden via onze dichtstbijzijnde winkels in Wevelgem en Evergem. Dit is uiteraard een tijdelijke situatie.”

“Niet onze schuld”

Het vonnis van de ondernemingsrechtbank is echter duidelijk. “Het staat vast dat er een stedenbouwkundige inbreuk is”, staat er te lezen. Het vonnis spreekt ook van “een inbreuk op de eerlijke marktpraktijken”. Zaakvoerder Frank Dedecker van Aronde, verderop gelegen in de Biezenstraat 6, bijt van zich af. “METRO was simpelweg met geen enkele vergunning in orde. Alle regels inzake wetgeving werden aan de laars gelapt. En dat is niet onze schuld, hé. Het klopt dat wij hebben gereageerd, maar de regels gelden voor iedereen: als ik in orde moet zijn met mijn vergunningen, zij dan ook”, zegt hij. Intussen zoekt nieuwe burgemeester Jean-Marie Dedecker met zijn schepencollege naar een oplossing. “De bestendige deputatie is dezelfde mening toegedaan als de ondernemingsrechtbank”, zegt de burgemeester. “Ik had het vorige gemeentebestuur al gewaarschuwd vanuit de oppositie dat deze zaak niet correct is verlopen. En nu mogen wij het oplossen. We zullen samen met alle betrokken partijen een oplossing zoeken.”