Horecagroothandel METRO blijft dicht, ook na beroepsprocedure: “Geopend zonder vergunning” Bart Boterman en Timmy Van Assche

08 oktober 2019

16u35 2 Middelkerke 30 banen bij h orecagroothandel METRO Cash & Carry in Middelkerke blijven in gevaar nu ook het Hof van Beroep in Gent oordeelde dat de zaak moet sluiten. De groothandel opende in mei vorig jaar, maar zonder de nodige vergunningen.

METRO Cash & Carry is een grootwarenhuis voor horecazaken en bevindt zich in de Biezenstraat 28, achteraan het shoppingcentrum van Middelkerke. Het was concurrent Aronde, handelaar in diepvriesproducten in hetzelfde bedrijvenpark, die een zaak aanspande. Het bedrijf sprak van oneerlijke concurrentie door ontbreken van vergunningen, ook rond het gebruik van de parking. Begin augustus oordeelde de Brugse ondernemingsrechtbank in kortgeding dat de zaak moest sluiten. Er was namelijk nog geen vergunning van het gemeentebestuur gekomen voor de uitbating van de zaak, ook de verbouwingswerken bleken niet vergund. Daarnaast werd de wijziging van commerciële activiteit in het pand, voorheen een elektrohandel, niet doorgegeven. Strafbare feiten, oordeelde de rechter in kortgeding.

Berekende economische gok

METRO ging in beroep, maar ving opnieuw bot. Het vonnis van in Brugge werd bevestigd, waardoor de zaak gesloten moet blijven. “Van een professionele speler in de markt, met meerdere vestigingen in België en honderden werknemers, mag worden verwacht dat die zich deskundig laat adviseren. Het moeten sluiten van de vestiging is niet het gevolg van een administratief misverstand, wel van een berekende economische gok”, stelde het Hof van Beroep. “De negatieve financiële gevolgen heeft de firma aan zichzelf te wijten. De vestiging in Middelkerke werd geopend zonder de uitkomst van de omgevingsvergunning af te wachten, die pas de opening werd ingediend", klonk het verder.

Dwangsom

Als de vestiging toch opnieuw opent, moet METRO een dwangsom van 40.000 euro betalen. Volgens het vonnis mag de zaak pas openen eens alle vergunningen bekomen zijn. Of dat er nog in zit, is nog maar de vraag.