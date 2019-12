Horeca-ondernemer Dirk Sap overleden op 67-jarige leeftijd Timmy Van Assche Bart Boterman

28 december 2019

19u38 0 Middelkerke Middelkerke rouwt om het overlijden van horeca-ondernemer Dirk Sap. De geboren Bruggeling was 67 jaar.

Hij is van opleiding ingenieur mechanica en afkomstig uit Brugge. In de jaren zeventig was hij een succesvol basketbalspeler bij Avanti Brugge in de eerste nationale afdeling. Daarna stapte Dirk Sap de horeca in. Geen wonder: vader Omer Sap had zijn eigen voedingsketen Sapro, was wijnhandelaar en oprichter van het bekende ‘Salon voor Gastronomie en Toerisme’. Omer richtte ook de Vlaamse Confrerie van de Gastronomie op en was lid van de 33 Meesterkoks. Hij overleed al in augustus 2012.

Dirk Sap baatte in de jaren negentig horecazaak Marquisette in Bredene uit. Maar Sap is allicht het meest bekend als uitbater van tearoom en café De Zandbank, op de Zeedijk 91. Sinds 1996 was hij in de zaak actief. Naar aanleiding van de tienjarige uitbating in 2006 liet Dirk zelfs 8.000 flessen van zijn huisbier, het Zandbankbier, maken. Jarenlang was hij ook voorzitter van de lokale Dijkraad en stuwende kracht achter het bekende Bierweekend. Dirk Sap was ook zeer actief binnen voetbalclub SK Spermalie-Middelkerke. Zo was hij ondervoorzitter en zelfs voorzitter van de voetbalclub tussen 2007 en 2009 en opnieuw tussen 2011 en 2019.

Het afscheid vindt in intieme kring plaats. Dirk Sap laat een echtgenote en drie kinderen na.