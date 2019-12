Horeca-ondernemer Dirk Sap overleden op 67-jarige leeftijd: “Overal waar hij kwam, boekte hij successen” Timmy Van Assche Bart Boterman

28 december 2019

Middelkerke rouwt om het overlijden van horeca-ondernemer Dirk Sap, bekend van café De Zandbank. De geboren Bruggeling was 67 jaar. "Dirk was een zeer joviale man en steeds correct met zijn personeel", zegt culinair journalist en vriend Georges Keters. "Ik verlies mijn mentor", zucht Sebastiaan Vander Espt, vandaag uitbater van De Zandbank.

Dirk Sap is van opleiding ingenieur mechanica en afkomstig uit Brugge. In de jaren zeventig was hij een succesvol basketbalspeler bij Avanti Brugge in de eerste nationale afdeling. Daarna stapte Dirk Sap de horeca in. Geen verrassing: vader Omer Sap had zijn eigen voedingsketen Sapro, was wijnhandelaar en oprichter van het bekende ‘Salon voor Gastronomie en Toerisme’. Omer richtte ook de Vlaamse Confrerie van de Gastronomie op en was lid van de 33 Meesterkoks. Hij overleed al in augustus 2012. “Het is hoegenaamd niet verwonderlijk dat Dirk in de horeca actief was: de hele familie zit in die sector. Zijn zus baat bijvoorbeeld een hotel-b&b uit in Oostenrijk”, haalt Georges Keters aan.

“Mentor”

Dirk Sap baatte in de jaren negentig horecazaak Marquisette in Bredene uit. Maar Sap is allicht het meest bekend als uitbater van tearoom en café De Zandbank, op de Zeedijk 91. Sinds 1996 was hij in de zaak actief. Naar aanleiding van de tienjarige uitbating in 2006 liet Dirk zelfs 8.000 flessen van zijn huisbier, het Zandbankbier, maken. “Jarenlang was hij ook voorzitter van de lokale Dijkraad en stuwende kracht achter het bekende Bierweekend, dat hij mee hielp opstarten”, gaat Keters door. “Ach, Dirk was een zeer joviale en toffe kerel. Overal waar hij kwam, boekte hij successen. Dirk was bijvoorbeeld ook zeer correct ten opzichte van zijn personeel. Ik kan echt niks dan goeds over hem vertellen - een fijne man, punt.” Bijna vier jaar geleden liet Dirk De Zandbank over aan Sebastiaan Vander Espt. “Ik verlies mijn mentor”, treurt Sebastiaan. “Ik heb eerst vijf jaar voor Dirk gewerkt in zijn andere zaak Bella Vista. Toen Dirk in 2016 op pensioen trok, nam ik de fakkel van De Zandbank over. Ik heb zeer veel van hem geleerd; over ondernemen, zakendoen, het soigneren van klanten. Ik ben hard geschrokken toen ik het nieuws van zijn dood vernam. Dirk was een intelligente man en een harde werker.”

Voorzitter

Dirk Sap was ook zeer actief binnen de provinciale voetbalclub SK Spermalie-Middelkerke. Zo was hij ondervoorzitter en zelfs voorzitter van de voetbalclub tussen 2007 en 2009 en opnieuw tussen 2011 en 2019. De laatste jaren verbleef hij vaak in Marokko, waar hij zijn echtgenote leerde kennen. Dirk Sap laat ook drie kinderen na. Het afscheid vindt in intieme kring plaats.