Hoofdverdachten van campingmoord blijven in de cel Siebe De Voogt

21 april 2020

17u17 0 Middelkerke De twee hoofdverdachten van de campingmoord in Middelkerke blijven twee maanden langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het is wachten op de afronding van het onderzoek.

In de nacht van 6 op 7 december 2017 ontdekte de politie bij een toevallige controle het levenloze lichaam van Oostendenaar Mihaël P. (36) in de koffer van een wagen. De man had zware verwondingen in de hals en ook zijn geslachtsdelen waren in brand gestoken. De feiten bleken te hebben plaatsgevonden in een caravan op camping Marva 3, even verderop. Huurder Alain D. (43) en Julien B. (28) brachten het slachtoffer om. Ze gaven hem eerst een rammeling, omdat hij hen bestolen had en hadden daarna naar eigen zeggen schrik dat hij aangifte zou doen bij de politie.

De derde verdachte, Romuald V. (30) hoorde alles gebeuren in een naburige kamer, maar zou niet hebben deelgenomen aan de moord zelf. Op 8 november vorig jaar werd de man onder voorwaarden vrijgelaten. De aanhouding van D. en B. werd dinsdagmorgen wel opnieuw met twee maanden verlengd. De maanden na de feiten kwam een koppel uit Namen al voorwaardelijk vrij. Zij werden de nacht van de feiten opgebeld door Romuald V. en hielpen het lijk verbergen.