Exclusief voor abonnees Hondenijs of doggy wash? Dit zijn onze tips voor een trip naar zee met de viervoeter Leen Belpaeme

19 oktober 2019

06u31 7 Middelkerke De herfst is de ideale periode voor een verkwikkende wandeling aan zee mét de hond. Tijdens de zomermaanden is het in heel wat badplaatsen verboden om met de hond overdag het strand te betreden. Nu er geen badgasten meer te vinden zijn hebben honden echter alle plaats om vrijuit te genieten samen met hun baasjes. Wij somden alvast de leukste tips op voor een dag of weekend aan zee

WANDELEN: De beste plekjes om uit te waaien

Wie graag gaat wandelen met de hond vindt zeker zijn gading in Koksijde. Op de wandelkaart van Koksijde zijn er drie wandelingen aangeduid, aangepast voor honden. Deze kaart is voor 3 euro te koop bij de toeristische dienst. Daarnaast is de jaarlijkse winterwandeldag op 30 december een aanrader. Er nemen enkele hondenclubs aan deel, want een van de wandelingen is volledig hondvriendelijk. De wandeling van 6 kilometer loopt langs de zeedijk en tussen de villawijken van het kunstenaarsoord Sint-Idesbald.

