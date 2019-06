Hok volledig vernield na brand Jelle Houwen

22 juni 2019

In de Joseph Mathieulaan in Westende ontstond vrijdagavond rond 19.45 uur brand in de tuin van een woning. Vanop straat was een vuurgloed te zien en een flinke rookontwikkeling. Toen de brandweer aankwam bleek een hok achteraan in de tuin in lichterlaaie te staan. Vermoedelijk gebeurde dat doordat een emmer met gloeiende kolen vuur vatte en oversloeg op het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle maar het hok ging wel volledig op in vlammen. Er was evenwel geen schade aan de woning en er vielen geen gewonden.