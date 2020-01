Hier kan je je kerstboom laten ophalen door de gemeente Timmy Van Assche

01 januari 2020

07u43 0 Middelkerke Kerst ligt al eventjes achter ons en het nieuwe jaar is ingezet. Dat betekent dat bij heel wat gezinnen de kerstboom buiten wordt gezwierd. De werknemers van de Middelkerkse technische dienst komen op verschillende plaatsen de bomen ophalen om vervolgens naar het evenement ‘Winterknetters’ te brengen, waar de bomen worden verbrand.

Kerstbomen kunnen gedeponneerd worden vanaf 3 januari tot en met donderdagavond 9 januari in het Middelkerkse containerpark en in Westende in de Hofstraat bij de Wilde Wijken. In Lombardsijde vormt de parking aan het voetbalplein in de Bamburgstraat de centrale locatie en in Slijpe bij de parking van Ter Zelte. Ook op het Marktplein van Sint-Pieters-Kapelle (Marktplein), de parkeerplaats bij het pleintje Oud Mannekensvere in de gelijknamige deelgemeente en nabij de Leffingse kerk kan je je kerstboom achterlaten. Tot slot is er in Schore, tegenover het kruispunt met de Lekestraat, ook een ophaalpunt. Winterknetters, de jaarlijkse kerstboomverbranding van Middelkerke, vindt plaats op zaterdag 11 januari vanaf 16 uur op het Epernayplein.