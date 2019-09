Heleen Debruyne komt met haar ‘Vuile Lakens’ naar de bibliotheek Timmy Van Assche

12 september 2019

12u54 1 Middelkerke Onder de noemer ‘Luistervinken’ presenteert de bib een reeks voordrachten en causerieën van bekende en minder bekende auteurs of gastsprekers. Op donderdag 19 september is Heleen Debruyne te gast om 20 uur.

Debruyne is een historica, journaliste, columniste en radiomaakster. Ze schreef en schrijft voor verschillende magazines, zoals Knack, De Morgen en Humo. Samen met Anaïs van Ertvelde maakte zij de podcast en later het spraakmakende boek ‘Vuile Lakens’ over seks en het lichaam.

“Weinig mensen voelen zich 100 procent thuis in hun lichaam en aanvaarden dat lichaam zoals het is. Hoe komt dat? Ook over wat je moet voelen, verwachten of verlangen bestaan er blijkbaar misverstanden, taboes en schaamte", wordt een tipje van de sluier gelicht. Heleen Debruyne schuwt het doorbreken van seksuele taboes niet en staat bekend als voorvechtster van feminisme en seksuele vrijheid. Tijdens deze lezing vertelt ze meer over haar visie op seksualiteit en hedendaags feminisme en houdt ze een wetenschappelijk en persoonlijk pleidooi voor respect en vrijheid.

Tickets kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar via de online ticketshop, bibliotheek@middelkerke.be, 059/31.99.10, in de bib zelf of in zaal de Branding.