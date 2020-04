Hartverwarmend concert voor bewoners en personeel van woonzorgcentrum Haerlebout Timmy Van Assche

17 april 2020

19u02 0 Middelkerke Een mooi moment voor de bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum Haerlebout. Muzikant Jo Arend kwam een uurtje muziek spelen om iedereen binnen het woonzorgcentrum een hart onder de riem te steken.

“Met dit concert wil ik de bewoners en personeelsleden in deze coronatijden steunen", zegt initiatiefnemer Terry Van der Mijnsbrugge. “Bewoners zien al weken geen familie op bezoek komen. Sommigen voelen zich dan ook eenzaam en zitten in isolement op hun kamer zonder veel sociaal contact. Bij het personeel is er een enorme werkdruk, en weinig beschermmateriaal of testkits voorradig. Ik ben zelf werkzaam in het rusthuis Haerlebout en in drie andere rusthuizen als zelfstandige kinesitherapeut en medisch pedicure. Ik besef dan ook goed hoe moeilijk de situatie momenteel is.” Onder met motto ‘respect voor de zorg’ wil ze, naast respect, ook meer steun vragen van de Belgische politici. “Dat in plaats van besparingen”, vervolgt Terry. “Wij kinesitherapeuten bijvoorbeeld moeten al jaren inleveren op het aantal behandelingen dat we per jaar mogen uitvoeren en krijgen tegelijk meer administratief werk. Hopelijk hebben de politici meer oor naar onze wensen.” Spar Middelkerke steunde het initiatief met zakjes paaseieren. Na het optreden in het woonzorgcentrum werd nog een filmpje gemaakt van muzikale steunbetuigingen in de Casselaan, Leopoldlaan, Kerkstraat, Paul De Smet De Naeyerstraat en zeedijk. De initiatiefnemers benadrukken dat ze tijdens de actie de veiligheidsmaatregelen hebben opgevolgd.