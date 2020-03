Hamsteraars beginnen elkaar te duwen in overvolle Aldi in Middelkerke: politie moet tussenbeide komen Bart Boterman

13 maart 2020

16u29 86 Middelkerke De politie is vrijdagmiddag tussenbeide moeten komen in de Aldi in Middelkerke, toen het uit de hand liep tijdens het massale hamsteren.

“De drukte werd te groot en klanten kregen het op hun heupen. Er ontstond duw- en trekwerk en de betrokkenen lieten zich dan nog eens agressief uit tegen personeel dat wilde tussenkomen”, zegt waarnemend korpschef Frank Delva van de lokale politie Middelkerke.

“Bij aankomst van onze patrouilles waren de gemoederen snel bedaard. Gewonden zijn er niet gevallen. We hebben even toezicht gehouden en sloten de parking tijdelijk af, zodat er niet nog meer shoppers zouden oprijden. Toen de druk wat van de ketel was, werd de parking opnieuw vrijgegeven en vertrokken onze ploegen”, aldus Frank Delva. Volgens hem was het in de Colruyt van Middelkerke evenzeer over de koppen lopen met chaos tot gevolg, maar daar moest geen ploeg tussenkomen.

Ook in Oostende en Diksmuide ontstonden over de middag problemen bij de Colruyt-filialen. Daar werden de parkings tijdelijk afgesloten. De toegangswegen stonden namelijk geblokkeerd door de massale toestroom van auto’s, en vrachtwagens met leveringen konden niet door. Na de middag nam de drukte ietwat af. Vele basisproducten zijn uitverkocht.