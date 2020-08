Grote zoekactie voor de kust van Westende voor ‘zwemmers in nood’: drenkelingen blijken... trainende triatleten Bart Boterman Frank Eeckhout

20u56 0 Middelkerke Voor de kust van Westende is zaterdagavond rond 20 uur een reddingsactie op touw gezet nadat getuigen op het strand de alarmcentrale belden over twee zwemmers in nood. De hulpdiensten onder wie de brandweer, scheepvaartpolitie, lokale politie en strandredders gingen massaal zoeken.

“De melding was niet geheel duidelijk. Er waren twee zwemmers in nood voor de kust van Westende maar verdere info ontbrak. We namen het zekere voor het onzekere en hebben drie kwartier lang de zee afgezocht met onze boot maar niemand gevonden”, zegt luitenant Danny Quyo van de Middelkerkse brandweer. Uiteindelijk bleek dat het om geoefende triatleten ging. “De twee waren op eigen houtje al terug op het strand en zaten in de surfclub De Kwinte. Het waren geoefende zwemmers die zeker niet in de problemen zaten. Uiteraard kan je de melders niets kwalijk nemen. Het kon evengoed kloppen dat ze in nood waren”, zegt de brandweerluitenant.

Tijdens de zoekactie werden ook nog kajakkers diep in zee gespot. “Even leek het erop dat zij ook in de problemen zaten, maar dat was niet het geval. Het waren evenzeer geoefende watersporters. Zij zijn ook zelf naar het strand teruggekeerd zonder hulp", aldus Danny Quyo. Nochtans hadden de strandredders aangeboden om hen naar het strand te slepen. De zoekactie werd rond 20.45 uur afgeblazen.