Grote test voor Middelkerkse strandredders Timmy Van Assche

01 juli 2019

16u54 0 Middelkerke Alle redders aan zee van Middelkerke en Westende tekenden present aan surfclub De Kwinte voor een grootschalige oefening. In Middelkerke en Westende zijn in juli en augustus 128 redders actief om de veertien zwemzones en de surfzone te bewaken.

Op hun eerste werkdag testen de strandredders hun uitrusting, doen ze een verplichte zwemproef en krijgen ze hun nieuwe kledij. Dit gemeentelijk initiatief is een primeur voor Middelkerke, want naar schatting één op de drie redders zijn nieuw en starten aan hun eerste opdracht. “Middelkerke/Westende heeft de langst te bewaken zwemzone van de kust. In 2018 voerden redders in Middelkerke/Westende 183 interventies uit, waarvan 62 op en in het water. Zeven interventies betroffen ernstige ongevallen. Ook bij de 121 verloren gelopen kinderen boden de redders hulp. Een perfecte uitrusting en betrouwbare communicatiemiddelen zijn dus geen overbodige luxe”, zegt hoofdredder Bart Van Eechoute.

Blijvende sensibilisering nodig

“Hoewel de redders goed opgeleid en goed uitgerust zijn, is blijvende sensibilisering van de badgasten nodig. Nog teveel zwemmers begeven zich in onbewaakte zones. Levensgevaarlijk, want het tijdsverlies die de redders moeten goedmaken bij noodsituaties in een onbewaakte zone, kan het verschil betekenen tussen goede of slechte afloop.” Volgens het IKWV-rapport vielen er in 2018 gelukkig geen incidenten met dodelijke afloop te betreuren. “Een tendens waar het Middelkerkse redderskorps opnieuw volop naar streeft.”