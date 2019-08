Groendienst laat - bewust - dode boom

op speelplein staan, als broedplaats voor insecten Timmy Van Assche

30 augustus 2019

14u42 2 Middelkerke Op het speelplein tussen de Noordzeestraat en Westenlaan in Westende-Bad heeft de groendienst onlangs een merkwaardige ingreep uitgevoerd: een dode boom werd gesnoeid en niét verwijderd.

Aan de rand van het speelplein stond al enige tijd een dode boom. Voor de natuur is een dode boom echter van onschatbare waarde. “Duizenden insecten vinden er een schuilplaats en gebruiken die om zich voort te planten. Maar ook bijen vinden er hun onderkomen. Als bijengemeente is dit een grote plus", laat bevoegd schepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker) weten. “Al deze insecten vormen dan weer een rijk gedekte tafel voor veel vogelsoorten. Reden genoeg om de boom te laten staan. Voortaan is Westende dus een hotel én restaurant rijker.”

Risico’s beperken

De dode boom was een ruwe iep, ook wel gekend als olm. Dat is een boomsoort van hard hout. “Maar om zeker te zijn, werden de takken verwijderd zodat de boom veilig is voor spelende kinderen. Want dode takken durven op de meest onverwachte momenten uit de boom vallen”, vervolgt de schepen. “De stam kan gemakkelijk nog tien jaar blijven staan, zonder dat er stabiliteitsproblemen optreden. De boom is een mooi voorbeeld van de natuur in werking. Hopelijk ontdekken ook de omwonende kinderen de magie van deze boom en houden ze er een pak natuurervaring aan over.” Mocht het gemeentebestuur nog meer ‘goeie’ dode bomen aantreffen, zal onderzocht worden of ze kunnen blijven staan. Niet elke boom is geschikt als duurzame insectenboom. Het gemeentebestuur kreeg in 2018 het label ‘officiële bijengemeente’ voor zijn inzet voor het behoud van de bij.